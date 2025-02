Nomine direttori dipartimento AslCn1, il PD Mondovì: "Avevamo chiesto a novembre interventi per valorizzare le professionalità presenti"

Sono trascorse alcune settimane dalla lettera inviata in Regione e agli organi di stampa dai sindaci di Mondovì ( Luca Robaldo ), Ceva ( Fabio Mottinelli) e Monastero di Vasco ( Franco Bosio ) per chiedere un chiarimento sulle ragioni delle scelte effettuate dal direttore generale dell'AslCn1 in merito alle nomine dei capi dipartimento e sul perché sia stata minoritaria la quota rappresentata dai professionisti dell'area cebano-monregalese.

A pronunciarsi in merito sono state diverse le forze politiche e ora anche il PD Monregalese dice la sua sulla vicenda.

"Riteniamo necessario - spiegano dal circolo - chiarire la propria posizione in merito al recente dibattito sul tema delle nomine dei Direttori di Dipartimento dell’ASL CN1, che è sorto dalle dichiarazioni del sindaco Robaldo, insieme ad altri sindaci del monregalese, e ha visto la presa di posizione del Segretario provinciale del PD.

Dobbiamo innanzitutto premettere che in tempi non sospetti, ben prima delle nomine in questione, i consiglieri di centrosinistra avevano proposto in modo informale all’attuale amministrazione cittadina un ordine del giorno in cui veniva chiesta alla Direzione dell’ASL, ma anche alla Regione, un’azione specifica che valorizzasse e favorisse lo sviluppo dell’ospedale di Mondovì. Il testo di questa proposta (che risale al 19/11/2024), che non è arrivato alla discussione in Consiglio Comunale".

Nel testo i consiglieri chiedevano espressamente azioni per "promuovere iniziative utili a consolidare e potenziare ulteriormente l’ospedale Regina Montis

Regalis di Mondovì, favorire la valorizzazione delle professionalità presenti, supportandole anche a livello organizzativo nell’attivazione di nuovi servizi specialistici

si impegnino a rispettare i tempi di attivazione delle Case di Comunità che insisteranno sul territorio monregalese, garantendone la necessaria dotazione di personale".

"Nella proposta di ordine del giorno- concludono dal PD Mondovì - è espressa la posizione del Circolo PD di Mondovì, che, lungi dal voler entrare nel merito delle nomine che spettano alla Direzione dell’ASL CN1, ritiene comunque necessario riportare l’attenzione della Direzione dell’ASL e dell’Assessorato Regionale al potenziamento del ruolo dell’ospedale di Mondovì, così come a quello della rete dei servizi territoriali: e queste attenzioni non devono essere semplicemente rivendicate a parole, ma devono essere confermate da azioni concrete. Non è l’appartenenza politica o territoriale di chi amministra e decide che deve influire sulla qualità dei servizi in fatto di salute: sulle nomine dei Direttori di Dipartimento non occorre fare polemica, bensì vigilare sulle scelte e sul lavoro di chi è stato nominato, a tutela della sanità pubblica e alle esigenze dell’ospedale di Mondovì".