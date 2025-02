Saluzzo, l’archivio contemporaneo in Castiglia raccoglie materiali della seconda guerra mondiale peer una mostra

Ar.Co – Archivio Contemporaneo, il centro di documentazione nato all’interno della Castiglia con l’obiettivo di preservare e valorizzare la memoria della comunità Saluzzese e delle Terre del Monviso, lancia la sua prima iniziativa per celebrare l’80° anniversario della Liberazione, insieme alla sezione Anpi di Saluzzo e con il contributo dell’Istituto Storico della Resistenza.

Si tratta di “otTantaResistenza”, una raccolta aperta alla cittadinanza per reperire materiali legati al periodo della guerra, dell’occupazione e della Resistenza (1943-1945).

L’obiettivo è realizzare una mostra che sarà inaugurata entro il 25 aprile 2025, un omaggio alla memoria collettiva e un tributo ai valori dell’antifascismo, della libertà e della Costituzione.

Chiunque, entro il 27 marzo, può contribuire con materiali vari come fotografie e lettere; piccoli oggetti o cimeli; testimonianze video o audio già registrate o che potranno essere raccolte per l’occasione da “Ar.Co”; documenti relativi al periodo.

I materiali si possono consegnare alla Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” il martedì e il giovedì pomeriggio, previa prenotazione all’indirizzo ar.co@comune.saluzzo.cn.it o al numero 0175211416; alla Castiglia, spazio “Archivio contemporaneo” venerdì 21 marzo dalle 14.30 alle 16.30 e sabato 22 marzo dalle 10 alle 12.

E’ possibile anche l’invio digitale all’indirizzo ar.co@comune.saluzzo.cn.it o al numero 0175211416, per conoscere le modalità di invio.

"Vogliamo che questa mostra sia un viaggio tra memoria e futuro – spiegano gli organizzatori -, un evento che rappresenta un momento di riflessione collettiva e un’opportunità per le nuove generazioni di avvicinarsi alla storia. I materiali raccolti saranno selezionati le loro riproduzioni verranno utilizzate per creare un percorso espositivo e didattico temporaneo nei locali di Ar.Co. Inoltre, la copia digitale della documentazione raccolta, anche quella che non troverà spazio in mostra, entrerà a far parte dell’Archivio Storico della Città di Saluzzo: sarà così garantita la sua conservazione nel tempo, e la messa a disposizione per future ricerche e stud".

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa o per partecipare alla raccolta, scrivere ar.co@comune.saluzzo.cn.it

“Ar.Co” è uno spazio del Comune di Saluzzo dedicato alla raccolta, catalogazione, valorizzazione e conservazione di documenti, fotografie, lettere, video e altri materiali che raccontano la storia e la cultura del territorio. Attraverso le sue attività, “Ar.Co” vuole coinvolgere i cittadini e renderli partecipi nella costruzione di un archivio digitale condiviso e accessibile a tutti.