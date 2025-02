Una delegazione cuneese in visita in Senegal per un progetto di cooperazione internazionale

Una delegazione istituzionale del Comune di Cuneo è tornata in Senegal per una nuova tappa nella consolidata tradizione di solidarietà e cooperazione internazionale della città, in qualità di partner del progetto “Reti al Lavoro: percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal”. A rappresentare l’ente locale, a un anno di distanza dal primo viaggio di scambio, sono stati l’assessore alle Politiche Sociali Paola Olivero, il responsabile dell’omonimo ufficio Ivan Biga e la responsabile dell’ufficio di Cooperazione Internazionale Milena Basano.

La rappresentanza cuneese ha partecipato all’evento di chiusura del progetto, svoltosi dall’11 al 13 febbraio a Thiès Ouest. “Reti al Lavoro”, finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo e con la Regione Piemonte come capofila, ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo economico sostenibile e inclusivo del Senegal, supportando le autorità locali nella definizione di strategie per creare opportunità di lavoro dignitoso, in particolare per giovani e donne. In tre anni di attività il progetto ha sostenuto la creazione di 42 imprese in cinque località senegalesi: Thiès Ouest, Louga, Ronkh, Pikine e Coubalan.

Le imprese - suddivise tra 12 individuali e 30 collettive - coinvolgono 163 giovani imprenditori e imprenditrici, di cui 8 donne e 4 uomini alla guida delle aziende individuali, mentre quelle collettive coinvolgono 124 donne e 38 uomini.

Dopo un’intensa fase formativa e grazie alla collaborazione tra enti locali e internazionali, le nuove imprese hanno ricevuto supporto tecnico, finanziamenti per l’avvio e accompagnamento nella gestione aziendale.

A Thiès, in particolare, sono attualmente operative 5 aziende finanziate - 2 individuali e 3 collettive - nei settori delle energie rinnovabili, delle eco-costruzioni, di pasticceria e dell’itticoltura. Fondata anche un’impresa collettiva tutta al femminile che si occupa della trasformazione della Moringa, una pianta dalle proprietà fitochimiche benefiche, utilizzata per produrre succhi, conserve, sciroppi e saponi.

Lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile rappresenta una spinta importante per l’economia locale, offrendo concrete opportunità di emancipazione, in particolare per le donne. Le sfide future sono molte, ma queste realtà hanno il potenziale per diventare un modello di sviluppo sostenibile, sia a livello locale che internazionale.

Durante la missione, la delegazione cuneese ha incontrato il sindaco di Thiès Ouest, gli operatori di LVIA (l’ong che realizza il progetto in Senegal), le autorità locali, i funzionari pubblici e il personale dei servizi locali dedicati alle politiche per l’impiego e l’imprenditoria. Questi incontri hanno permesso lo scambio di esperienze e la visita di realtà locali, con un focus sulle buone pratiche. La continuità del progetto sul territorio senegalese sarà garantita da una nuova proposta progettuale “E.S.P.R.I.T. - Échanges entre les Services Publiques en Réseau pour l'Inclusion au Travail au Sénégal” presentata dalla Regione Piemonte all’ente finanziatore, che vede partner istituzionali il Comune di Cuneo e quello di Torino.

“Siamo soddisfatti dei progressi fatti grazie a questo progetto che, sin dal suo avvio, ha posto al centro il miglioramento delle opportunità di lavoro in particolar modo per i giovani e le donne – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Paola Olivero -. L’inclusione sociale e l’uguaglianza delle opportunità sono valori fondamentali per noi, e siamo orgogliosi di vedere come queste politiche stiano portando concrete possibilità di crescita e sviluppo per la comunità di Thiès e del Senegal. Questo rappresenta solo un passo nel nostro impegno per rafforzare i legami di cooperazione internazionale e promuovere un futuro di equità e opportunità per tutte le persone. Continueremo a lavorare in questa direzione, con progetti che guardino al lungo periodo e siano capaci di generare cambiamenti reali e duraturi in un’ottica di reciprocità. L’Amministrazione, attraverso queste attività, conferma la sua volontà di essere parte attiva nella costruzione di un mondo più equo e solidale, favorendo lo scambio di competenze e esperienze con le realtà internazionali, per costruire insieme un futuro migliore”.