Sabato notte di controlli ad Alba: identificate 50 persone, 12 veicoli senza revisione e due sequestri per mancanza di assicurazione

La Polizia Municipale di Alba ha intensificato i controlli sul territorio, con un focus particolare sul centro storico e sulle aree frequentate nelle ore serali e notturne. Lo scorso fine settimana, le pattuglie hanno operato fino alle tre di notte per monitorare la sicurezza stradale, verificare il rispetto delle norme nei locali pubblici e identificare eventuali situazioni di degrado urbano.

"Abbiamo iniziato alle 21 e terminato alle 3 del mattino, con cinque unità operative, due pattuglie e un agente in centrale. Durante la serata abbiamo controllato alcune attività nel centro storico, segnalate per schiamazzi e abbandono di rifiuti. Due locali sono stati sanzionati per irregolarità. Inoltre, ci siamo posizionati davanti alle discoteche per monitorare il flusso di persone" ha spiegato il comandante Antonio Di Ciancia.

Nel corso dei controlli, sono state identificate oltre 50 persone. I controlli di polizia stradale hanno portato a due sequestri per mancanza di assicurazione, una sanzione per patente scaduta e dodici veicoli senza revisione.

"Abbiamo prestato particolare attenzione alla sicurezza notturna e ai comportamenti alla guida. I controlli sulla viabilità hanno permesso di individuare diverse irregolarità, garantendo maggiore sicurezza sulle strade" ha aggiunto il comandante.

Infine, nel week end la Polizia Municipale ha operato nei pressi della stazione ferroviaria, intervenendo su una situazione di emergenza. "Siamo intervenuti con i carabinieri per un soggetto alterato che voleva attraversare i binari con l'intenzione di gettarsi. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza, che lo ha poi trasportato per le cure del caso", ha concluso il comandante.