Baìo dё l’Ubac dё Fraise a San Maurizio di Frassino

Gli abitanti della frazione di San Maurizio, residenti stabilmente o saltuariamente, intendono realizzare la tradizionale festa della “Baìo dё l’Ubac dё Fraise” nell’ultima domenica di febbraio e nella prima domenica di marzo. Questa festa ha origini antichissime, millenarie, perché deriva dagli antichi riti pagani di fertilità e di risveglio della primavera.

Saranno coinvolti una ventina di figuranti che, accompagnati da suonatori, faranno visita alle famiglie delle diverse borgate della frazione, con conclusione nel capoluogo, secondo il seguente programma:

- Domenica 23 febbraio 2025: dalle ore 11.00 alle ore 18.00. A piedi dalla sede dell’associazione (ex Scuola Elementare) alla borgata Vittone (andata e ritorno), attraversamento della borgata San Maurizio, da questa alla borgata Cassiera (andata e ritorno).

- Domenica 2 marzo 2025: dalle ore 11.00 alle ore 19.00. A piedi dalla sede alla borgata Grande e suo attraversamento, in autovettura al capoluogo di Frassino con sosta alla borgata Meira La Ca’, a piedi dall’attuale municipio al vecchio municipio, proseguimento per la via comunale fino alla via Vecchia.