Lutto a Sommariva Perno per la scomparsa di Liliana Tarable, ex assistente del dottor Bertolusso

Cordoglio a Sommariva Perno alla notizia, ieri, della morte di Liliana Tarable, 61 anni, ex assistente del dottor Luciano Bertolusso.

La signora era in pensione dopo aver svolto per 40 anni un ruolo nella comunità che la fece conoscere per umanità e gentilezza.

Sottolinea questi aspetti proprio il sindaco di Sommariva Stefano Rosso: “Conoscevo Liliana da sempre e posso dire che era una donna davvero apprezzata e benvoluta da tutti in paese. Esprimo il mio personale dolore, la vicinanza alla famiglia e il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per questa grave e inaspettata perdita”.

Liliana Tarable lascia il fratello Mario con la moglie Caterina, nipoti, zii e cugini.

In suo ricordo verrà recitato un rosario di preghiera questa sera, mercoledì 19 febbraio, alle ore 20.30 nella chiesa dello Spirito Santo in Sommariva Perno.

Le esequie avranno luogo domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 15 nella stessa parrocchiale, partendo alle 14.45 dalla Residenza L’Annunziata di località Maunera.