Communal Living, pubblicato il bando per la locazione di un alloggio in via Busca

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un bando per la locazione di un alloggio in via Busca, messo a disposizione dal Comune di Cuneo nell’ambito del progetto Communal Living , che punta su co-housing e social housing. L’unità abitativa che si è resa disponibile è nel centro storico, in via Busca 10: ha due posti letto ed è idonea ad ospitare due adulti (coppie, nuclei unipersonali o studenti fuorisede) oppure una persona con un figlio. Si tratta di un alloggio di 60 m2 con una camera da letto, bagno, cucina, ampio soggiorno e disimpegno.

Per partecipare al bando è necessario non essere proprietari, o avere diritti di uso o usufrutto, di alloggi in Cuneo ed essere regolarmente occupati. L’ingresso nell’unità immobiliare dovrà avvenire al massimo entro il 1° aprile 2025 e il contratto di locazione sarà sottoscritto con scadenza al 31 dicembre 2025. L’Isee non rappresenta requisito specifico di accesso, ma verrà comunque preso in esame nella formulazione della graduatoria.

L’assegnatario dell’abitazione dovrà pagare un canone di locazione di 350 euro (comprensivo delle spese condominiali), mentre dovrà provvedere autonomamente all’attivazione dei contratti relativi alle utenze domestiche (luce e gas).

Le caratteristiche dell’alloggio, i requisiti per poter partecipare alla selezione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione sono contenuti nel bando pubblicato sul sito di Communal Living ( https://www.communalliving.it/wp-content/uploads/2025/02/Bando-via-Busca-2025.pdf ).

Le domande dovranno essere presentate secondo le indicazioni contenute nel bando entro le ore 23.59 del 9 marzo 2025.