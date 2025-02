Oro ai massimi, ma per quanto? Come le mosse di Trump stanno influenzando la quotazione dell'oro usato oggi

Il prezzo dell’oro continua a salire, raggiungendo livelli che non si vedevano da anni. Il 4 febbraio 2025, i future dell’oro in consegna ad aprile hanno chiuso a 2.873 $/oncia, con un incremento dello 0,65% in una sola seduta. Il giorno successivo, i prezzi hanno sfiorato i 2.900 $/oncia, avvicinandosi a un nuovo massimo storico.

Dietro questa impennata c’è un fattore chiave: le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L’inasprimento dei dazi voluto dall’amministrazione Trump ha scatenato una fuga degli investitori verso i beni rifugio, con l’oro in prima linea. L’incertezza politica e il timore di una nuova ondata inflazionistica stanno alimentando il rally del metallo prezioso.

Molti analisti ritengono che il trend non sia ancora terminato: la soglia “psicologica” dei 3.000 $/oncia potrebbe essere raggiunta entro il prossimo semestre, a meno di correzioni di mercato.

Perché l’oro sta battendo ogni record?

L’oro è sempre stato considerato una protezione contro l’inflazione e l’incertezza economica, e oggi questo ruolo è ancora più evidente. Negli Stati Uniti, dopo un periodo di rallentamento, i prezzi al consumo hanno ripreso a salire, mettendo in discussione il target del 2% fissato dalla Federal Reserve, che tra settembre e dicembre 2024 ha tagliato i tassi di interesse di un punto percentuale nel tentativo di contenere le pressioni economiche. Nonostante questa manovra, il prezzo dell’oro ha continuato a salire, dimostrando come la domanda rimane sostenuta indipendentemente dalle decisioni della banca centrale.

A confermare questa tendenza sono anche gli acquisti delle banche centrali, che nel 2024 hanno accumulato 1.044,6 tonnellate di oro, consolidando ulteriormente il metallo prezioso come riserva di valore. Questo fenomeno si inserisce in un contesto di crescente volatilità globale, in cui gli investitori cercano asset sicuri per proteggere il proprio capitale.

Normalmente, l’oro si muove in controtendenza rispetto al dollaro: quando la valuta statunitense si rafforza, il prezzo dell’oro tende a diminuire e viceversa. Tuttavia, negli ultimi mesi, entrambi hanno registrato una crescita significativa, un’anomalia che sottolinea l’eccezionale domanda del metallo prezioso e il suo ruolo sempre più centrale nei portafogli degli investitori istituzionali e privati.

Chi possiede oro usato può approfittarne, ma per quanto ancora?

Negli ultimi mesi, chi ha venduto oro ha ottenuto guadagni molto superiori rispetto al passato. Il 2024 ha visto 24 massimi storici infranti, con un prezzo medio annuo di 2.663 $/oncia, in crescita del 23% rispetto ai 2.386 $ del 2023.

Il settore dell’oro usato è in fermento: in Italia, le vendite sono aumentate del 25% rispetto all’anno precedente, con oltre 1,2 milioni di transazioni al mese.

Ma fino a quando durerà questa finestra di opportunità? Secondo gli esperti, il livello dei 2.900 $ rappresenta una soglia critica: se superato, il mercato potrebbe puntare ai 3.000 $, ma se ci sarà una correzione, i prezzi potrebbero tornare sui 2.852 $, livello individuato dagli analisti come primo supporto.

Per chi sta pensando di vendere, il tempismo è essenziale. Le fluttuazioni sono rapide e imprevedibili, quindi affidarsi a chi segue il mercato con precisione è fondamentale.

Un mercato complesso: l’importanza di scegliere un operatore affidabile

Con un mercato così instabile, chi decide di vendere il proprio oro non deve limitarsi a osservare la quotazione del giorno, ma deve considerare anche la sicurezza e l'affidabilità dell’operazione. I livelli attuali potrebbero rappresentare un'opportunità di vendita vantaggiosa, ma il mercato dell’oro è noto per la sua volatilità e i prezzi possono subire rapide variazioni, rendendo essenziale affidarsi a professionisti del settore per ottenere la valutazione più corretta.

Con un mercato così instabile, chi decide di vendere il proprio oro non deve limitarsi a osservare la quotazione del giorno, ma deve considerare anche la sicurezza e l'affidabilità dell'operazione. I livelli attuali potrebbero rappresentare un'opportunità di vendita vantaggiosa, ma il mercato dell'oro è noto per la sua volatilità e i prezzi possono subire rapide variazioni, rendendo essenziale affidarsi a professionisti del settore per ottenere la valutazione più corretta.

Monitorare la quotazione è la chiave per vendere al momento giusto

Il mercato dell’oro è in continua evoluzione. Se hai gioielli, lingotti o monete che non utilizzi più, questo potrebbe essere il momento perfetto per venderli.

