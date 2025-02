Anche l'agronomo Daniele Zanzi in piazza a Cuneo per salvare i cedri [VIDEO]

Un visitatore illustre sabato in piazza Europa. Si tratta del dottor Daniele Zanzi agronomo di fama internazionale, tra i massimi esperti di alberi monumentali e stimato conoscitore della biologia e fisiologia degli alberi .

"Lo avevamo contattato per avere da lui una relazione che determinasse le prestazioni ecosistemiche dei cedri di piazza Europa - dicono dall'Associazione Di Piazza in Piazza SOS cedri -, relazione che avevamo poi inviata al Comune di Cuneo e al gruppo di monitoraggio per il piano periferie istituito a Roma presso la Presidenza del Consiglio. Siamo sinceramente grati al Dott.Zanzi per l'appoggio competente che abbiamo letto sul suo profilo Facebook e per la visita che, senza clamore, ha voluto fare evidentemente per il desiderio di vedere da vicino i famosi cedri di piazza Europa , la cui notorietà si va .espandendo sempre di più".

IL VIDEO APPELLO DEL DOTTOR DANEILE ZANZI QUI SOTTO: