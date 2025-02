A fuoco un locale che ospitava una legnaia a Piasco: non ci sono feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri, domenica 23 febbraio, intorno alla mezzanotte quando al comando di Cuneo è giunta una chiamata di emergenza per una legnaia che stava andando a fuoco nel paese di Piasco.

Sul posto, in via Varaire, si sono recate squadre di volontari di Piasco e Venasca che hanno lavorato per circa due ore e mezzo: l'intervento si è chiuso, infatti, intorno alle 2.30.

Non ci sono state persone coinvolte, ma alcuni danni materiali sono stati inevitabili: bruciato il locale che ospitava la legnaia.