Ceva: al teatro Marenco va in scena la commedia "Zorro"

Cresce l' attesa in vista di venerdì 28 febbraio, alle 21 al teatro Marenco di Ceva, per il debutto dell'ultimo lavoro della Compagnia del Teatro.

In programma la commedia di Margaret Mazzantini “Zorro”: protagonisti Mario Rossetti e Angioletta Giovana per la regia di Elena Griseri.

"Zorro" rappresenta una revisione del primo allestimento del 2010. Durante la fase di preparazione, è stato intrapreso un profondo lavoro di introspezione, attingendo a esperienze autobiografiche per esplorare il più possibile il mondo interiore del personaggio. È stata dedicata particolare attenzione alle gamme emotive di un protagonista complesso e poliedrico, il quale, seguendo una logica apparentemente disordinata, racconta frammenti della sua storia. Alterna momenti di loquacità, esprime pensieri di buon senso, getta scompiglio con affermazioni bizzarre, si abbandona al riso e poi si accascia, per rialzarsi e riprendere a narrare.

La scenografia è concepita in modo volutamente semplice ed essenziale, al fine di evocare uno spazio che trascende la concretezza, rappresentando piuttosto un luogo nell’immaginario del personaggio. L'ambiente si definisce attraverso l'illuminazione, che alterna la luce su diverse aree del palcoscenico, mettendo in risalto le azioni e i ricordi del protagonista. L'abbigliamento di Zorro è caratterizzato da un tratto retrò, offrendo una rivisitazione romantica della figura del barbone, come se fosse un personaggio al di fuori del tempo. Le varie figure femminili che emergono dalla narrazione del protagonista sono interpretate da un'unica attrice, sia attraverso apparizioni sulla scena, sia come voce fuori campo. Queste figure non interagiscono mai direttamente con Zorro, creando un effetto straniante, poiché appaiono e scompaiono tra ombra e luce, trasformandosi in sprazzi di un pensiero evocato dalla mente del protagonista.

Prenotazioni presso La Matita, via Marenco 49, Ceva.