Cherasco: a luglio tornano le serate della Sibla

Saranno tre le serate della Sibla 2025 a Cherasco: sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 luglio.

Sabato 5 luglio, alle ore 18.30, prende il via la tre giorni di festa con un Aperitivo in musica insieme a Paolino e al suo Bar Le Chicche, accompagnati dal dj set Dj Pallino. Alle 19.30 seguirà “Mangiuma”, la passeggiata enogastronomica organizzata in collaborazione con le proloco del territorio cheraschese, con partenza dalla piazza del Comune e l’arrivo nella piazza della Sibla, dopo aver fatto alcune tappe per mangiare i diversi piatti proposti. Dalle ore 21.00 nella Piazza della Sibla musica e danze con DJ Pallino e Dj Pisquo.

Per la cena ecco il programma della passeggiata mangereccia:

- Madonnina: Proloco San Bartolomeo - Sòma d'aj

- Mezzaluna Bastioni: Proloco Cappellazzo - Prosciutto in gelatina

- Castello - Viale Alberato: Proloco Bricco - Patate e Robiola Cherasco De.Co.

- Via Adriani: Proloco Veglia - Insalata giardiniera

- Piazza della Sibla: Proloco Roreto - Raviole burro e salvia

- Piazza della Sibla: Associazione La Rana di Roreto – Biscotti “ranocchio di Roreto”

- Piazza della Sibla: Associazione Cherasco Eventi – Crostata

Menù adulti 20 Euro (comprensivo di acqua); vino 2 € al bicchiere.

Menù bimbi 10 Euro (raviole al burro, bistecca e patatine, dolce + acqua).

Prenotazioni entro mercoledì 2 luglio al numero telefonico 0172.427050.

Domenica 6 luglio dalle 16.30 nella piazza della Sibla i ragazzi della commissione comunale giovani proporranno giochi popolari per tutti i gusti, bocce quadre, tiro alla fune, corsa nei sacchi, volley, pesa della strega. Alle 19.30 paella a cura del Pinky-Ciro Pizza (15 euro un piatto di paella e un bicchiere di Sangria).

A seguire si canta e si balla con il gruppo “Panama”.

Prenotazioni entro mercoledì 2 luglio al numero telefonico 0172.427050.

Rimane invariata la formula del lunedì 7 luglio con il tradizionale PIC-NIC della Sibla (dalle ore 19.30 in piazza Giovanni Paolo II) con posti a sedere prenotati e assegnati e le penne della Sibla offerte a tutti i partecipanti. A seguire tutti a ballare e divertirsi con il Dj Set by TUTTAFUFFA. Prenotazioni entro mercoledì 2 luglio al numero telefonico 0172.427050.

Per tutte le serate, in piazza della Sibla, ci sarà il servizio bar.