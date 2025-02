Caro bollette, Bergesio: "Stiamo lavorando a soluzioni concrete, da sinistra e Calenda ipotesi irrealizzabili"

“Come Lega, sia a livello di governo che in Parlamento, stiamo lavorando a soluzioni concrete contro il caro bollette, innanzitutto a beneficio delle famiglie e degli imprenditori. A chi, come PD e Calenda, suggerisce ipotesi irrealizzabili solo per prendere un dividendo politico a danno di chi è in difficoltà, domandiamo come mai non abbiano attuato le riforme di cui parlano nei lunghi anni in cui sono stati al governo.

La Lega lavora con senso di responsabilità, nell’interesse degli italiani, a soluzioni concrete come l'allargamento ed innalzamento del bonus sociale, il ridimensionamento del prezzo del gas con cui si produce l’energia elettrica e lo sviluppo delle rinnovabili con contratti a lungo termine, in attesa del ritorno al nucleare, la cui assenza è una delle cause della situazione attuale. La sinistra, anche all’opposizione, si mostra sempre lontana dalla realtà”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.