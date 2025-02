Studenti del Cfp CeMon a Gandia in Erasmus

Si sta per concludere il primo mese di stage all’estero per i 20 studenti del Cfpcemon partiti per Gandia a fine gennaio.

Grazie anche alla sinergia con i docenti di Tirant Lo Blanc, con cui il Cfpcemon collabora per numerosi progetti europei, i ragazzi e le ragazze stanno vivendo un’opportunità di crescita unica, sia dal punto di vista professionale che personale.

Tutti e 20 gli studenti hanno iniziato con successo il loro percorso di stage, ambientandosi progressivamente sia nel contesto professionale che nella vita quotidiana.

Le aziende che li ospitano, suddivise nelle quattro diverse specializzazioni, variano da piccole realtà imprenditoriali, come saloni di estetica e acconciatura, a grandi multinazionali come Norauto.

Ma l’esperienza non si ferma al lato professionale: hanno iniziato a esplorare le opportunità offerte dalla città, come le palestre e i parchi lungo il Rio Serpis; stanno migliorando le loro competenze linguistiche grazie alla relazione con colleghi e clienti, e acquisendo soft skills che serviranno loro anche in Italia, come la gestione delle spese e la condivisione degli spazi in campeggio.

Anche sul fronte della mobilità, i ragazzi stanno imparando a orientarsi autonomamente a piedi, in autobus e in bicicletta, acquisendo sempre maggiore sicurezza negli spostamenti, sebbene siano sempre sotto l'occhio attento delle tutor Cecilia e Alice. Nei giorni scorsi, insieme a loro hanno vissuto anche alcune esperienze culturali, ma al momento la priorità sembra essere il reggaeton!

Con ancora un mese davanti a loro, avranno modo di continuare a scoprire, imparare e, soprattutto, vivere appieno questa straordinaria opportunità all’estero.