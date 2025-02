Tecnologia avanzata, innovazione e precisione: ecco l'esperienza degli studenti del diploma professionale di Ceva alla Merlo Spa

Quando si pensa alla professione del meccanico, spesso vengono in mente tute sporche di olio e mani nere di grasso. Ma la realtà del settore oggi è ben diversa. Testimoni e allo stesso tempo protagonisti di questo cambiamento sono gli studenti del diploma professionale del CFP Cemon di Ceva "Ernesto Rebaudengo", che nei giorni scorsi hanno avuto l’opportunità di visitare Merlo Spa, azienda leader nella produzione di macchine delle famose operatrici e molte altre linee di business.

L’esperienza ha permesso ai ragazzi di visitare un ambiente moderno, altamente tecnologico e perfettamente organizzato, dove la meccanica si intreccia con la progettazione digitale, l’automazione e la precisione ingegneristica. Un’occasione preziosa per sfatare il falso mito del "meccanico sporco" e mostrare quanto il settore sia in continua evoluzione.

È grazie agli anni di collaborazione tra il CFP Cemon e le eccellenze del tessuto produttivo locale, se oggi gli studenti hanno la possibilità di toccare con mano la realtà delle aziende più innovative, come è avvenuto durante la visita alla Merlo Spa, o intervistare imprenditori e professionisti direttamente nelle proprie aule, come avvenuto qualche settimana fa con la Faccio srl.

Sulla pagina Instagram di CFPCemon, i ragazzi hanno condiviso le loro prime impressioni sulla visita. Le loro testimonianze dimostrano come, pur studiando in laboratori fedeli alla realtà delle aziende meccaniche moderne, la meccanica di oggi sia ben diversa dall’immagine antiquata che molti ancora hanno: non solo chiavi inglesi e grasso, ma robotica, progettazione digitale, automazione e ambienti sicuri e curati nei minimi dettagli.

Grazie alla disponibilità di tante aziende come questa, i giovani del CFP Cemon possono guardare al loro futuro professionale con maggiore consapevolezza e con la certezza che la meccanica non è solo un mestiere, ma un settore strategico in continua evoluzione.