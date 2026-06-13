Nasce la Food & Wine Tourism Academy al Forum di Costigliole d’Asti

Giovedì 25 giugno, dalle 14 alle 19, al Castello di Costigliole d’Asti, si svolgerà la nona edizione del Food&Wine Tourism Forum, che per l’occasione inaugura la Food&Wine Tourism Academy, un format inedito interamente dedicato alla formazione degli operatori del settore turistico.

Il progetto, ideato e organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero con la direzione scientifica di Roberta Milano, si concentra sulle relazioni tra le novità tecnologiche, in primis l’AI generativa, e le loro dirette conseguenze sul mondo del turismo e della comunicazione.

Conoscere questi strumenti è fondamentale, in un contesto di mutamenti in campo turistico e digitale, per adattarsi con rapidità e consapevolezza ai cambiamenti in corso e per sfruttare in modo proficuo le possibilità che essi offrono.

L’Intelligenza Artificiale applicata al mondo del turismo, le nuove strategie di comunicazione, l’evoluzione dei social media e delle narrazioni, e i programmi di hospitality sono i temi centrali dei workshop operativi. L’obiettivo dell’Academy è offrire un percorso di aggiornamento e di crescita attraverso cui acquisire competenze utili che contribuiscano allo sviluppo di un turismo sempre più consapevole e qualificato in grado di rispondere adeguatamente alle nuove sfide del mercato di oggi.

La partecipazione è libera, necessaria la registrazione cliccando QUI.