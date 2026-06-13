Verzuolo, ripristinata l’erogazione dell’acqua dopo il guasto alla condotta principale

È stata ripristinata nel corso della mattinata l’erogazione dell’acqua alle utenze di Verzuolo interessate dal guasto che si era verificato poche ore fa nel centrale corso Re Umberto.

Dopo l’intervento d’urgenza dei tecnici, la perdita sulla condotta principale dell’acquedotto è stata temporaneamente sistemata, consentendo la riapertura del servizio idrico.

Le squadre operative resteranno comunque al lavoro per completare il ripristino definitivo dell’infrastruttura. “Le maestranze torneranno al lavoro per sistemare definitivamente l’intervento”, spiegano dal Comune, annunciando l’arrivo di una spazzatrice per rimuovere la notevole quantità di fango accumulatasi sulla sede stradale a seguito della fuoriuscita d’acqua.

Il problema si era manifestato nelle prime ore della giornata, quando una grossa falla si era aperta sulla condotta principale dell’acquedotto proprio di fronte al municipio. La violenta perdita aveva provocato l’allagamento della strada in pieno centro cittadino, sulla direttrice Saluzzo-Cuneo, richiedendo l’immediato intervento dei tecnici incaricati.

In una prima comunicazione, l’amministrazione comunale ha informato la popolazione dell’accaduto spiegando che gli operatori erano al lavoro per chiudere le valvole e valutare l’entità del danno. L’intervento ha comportato inevitabili disagi per residenti e attività, con la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone del paese.

Grazie al rapido intervento delle squadre sul posto, il servizio è ora tornato regolarmente attivo.