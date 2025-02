Movicentro Cuneo: al gestore del trasporto pubblico locale il compito di gestire gli stalli dei parcheggi bus

Con una delibera, la Giunta cuneese ha deciso di affidare in concessione amministrativa la gestione degli stalli del trasporto pubblico locale (TPL) presso il Movicentro al Consorzio Granda Bus. Il Consorzio si è infatti proposto di gestire gli spazi dei parcheggi e attrezzarli per la ricarica di autobus elettrici e anche per i capolinea di alcune linee di TPL, in coerenza con le funzioni che erano state pensate per il Movicentro fin dall’inizio.

La concessione prevede che per i prossimi 10 anni, l’area sia gestita e attrezzata con colonnine di ricarica, restando accessibile agli autobus di altre compagnie che garantiscono il servizio delle linee di lunga percorrenza. Resterà ovviamente aperto il passaggio pedonale verso il Movicentro e la stazione, e quello dei mezzi per accedere alle attività presenti. Il Consorzio dovrà coprire i costi di utenze e manutenzione. Nell’accordo è inoltre prevista la cessione del diritto di superficie per la realizzazione di una cabina elettrica per le future colonnine di ricarica.

La concessione amministrativa resterà in vigore a prescindere da chi risulterà vincitore della prossima gara dell’Agenzia della Mobilità Piemontese per l’affidamento dei servizi di Trasporto pubblico locale nel bacino Sud, e il futuro gestore subentrerà nel contratto di concessione.

Il Movicentro sta così diventando uno snodo sempre più articolato e completo dal punto di vista della mobilità, trovandosi in poche centinaia di metri quadrati la stazione ferroviaria, la fermata delle linee degli autobus, un parcheggio auto con tariffe agevolate per le soste lunghe, il parcheggio taxi e la velostazione per la custodia in sicurezza delle biciclette, con piste ciclabili che portano verso tutte le aree dell’altipiano e anche verso l’Oltrestura e l’Oltregesso.

Spiegano gli assessori Luca Serale, Alessandro Spedale e Luca Pellegrino che si sono interfacciati con il Consorzio: “Il Movicentro ha come obiettivo di realizzare il potenziamento del sistema regionale dei nodi di interscambio tra le diverse modalità del trasporto pubblico e privato, ferro e gomma. Avere da ora in poi un gestore per l’area degli stalli ne migliorerà e ottimizzerà l'uso. Una stazione di ricarica per bus elettrici è inoltre un servizio molto utile