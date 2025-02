"A Savigliano mancano case da affittare": l'allarme dell'assessore alle politiche sociali Anna Giordano

A Savigliano mancano case da affittare. A lanciare l'allarme – comune ad altri centri della Granda – è l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano.

Stando ai dati relativi ai tributi, gli immobili sfitti a Savigliano risulterebbero 1.200; 2.200 secondo l'Istat. Una carenza di case sul mercato che causa, da un lato, una difficoltà generalizzata a trovare immobili da affittare. Ciò a prescindere dal tipo di contratto lavorativo che si ha, non soltanto per chi è in condizioni di fragilità. Dall'altro lato, si registra un conseguente innalzamento dei prezzi: la cifra media di affitto in città è di 7.47 euro al metro quadro.

Secondo il Cicsene, il Centro Italiano di collaborazione per lo Sviluppo edilizio nelle Nazioni Emergenti, diversi sono i motivi per cui i proprietari preferiscono tenere un alloggio sfitto anziché metterlo sul mercato. Dalla mancanza di fiducia in chi potrebbe arrivare alla diffidenza verso gli stranieri, dal timore di trovarsi la casa distrutta allla paura di non riuscire a mandar via l'inquilino nel caso in cui non paghi, solo per fare alcuni esempi.

Questi temi, e non solo, saranno approfonditi giovedì 6 marzo, alle 18, nella sala consiglio del Municipio di Savigliano. Si terrà un incontro, organizzato da Comune e Cicsene, dal titolo “Affittare in sicurezza: garanzie, tutele e nuove opportunità per i proprietari”, con esperti del settore.

«Un appuntamento – afferma l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano – a cui tutti sono invitati a partecipare, in primis i proprietari di immobili. Savigliano ha un'elevata vivibilità e tanti servizi appetibili, ma la mancanza di case in affitto rischia di renderla meno attrattiva, specie per le nuove famiglie e le nuove generazioni. Le soluzioni ci sono, e se ne parlerà nel convegno». «Un esempio – aggiunge – è il piano mutualistico previsto dal Cicsene. Consiste in una serie di garanzie che vengono date al padrone di casa, come coperture economiche nel caso di eventuali danni o mancati pagamenti dell'affitto da parte degli inquilini».

L'ingresso è libero.