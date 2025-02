Bullismo, in Comune a Mondovì una riunione con le forze dell’ordine dedicata alle misure per contrastare episodi di violenza scolastica

In seguito alla violenta aggressione ai danni di un adolescente dello scorso 24 febbraio, l’Amministrazione comunale ha convocato per mercoledì 5 marzo un’apposita riunione del Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili (già riunitosi per due volte da inizio anno) formato da associazioni ed enti del terzo settore, da tutti gli istituti scolastici cittadini e dalle istituzioni locali deputate alla gestione dei servizi socioassistenziali. Alla luce dell’importanza della tematica trattata, prenderanno parte all’incontro anche la comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Mondovì, Francesca Borrelli, e la comandante della Polizia Locale di Mondovì, Domenica Chionetti.

"Abbiamo deciso di anticipare la terza convocazione annuale del tavolo di qualche settimana - il commento condiviso da parte dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto, dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, e dell’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno - alla luce del deprecabile e preoccupante episodio di violenza dei giorni scorsi. Al di là di una netta ed unanime condanna verso ogni atteggiamento aggressivo e violento, riteniamo necessario avviare una profonda riflessione ad ampio respiro sugli strumenti oggi a disposizione delle istituzioni per circoscrivere i singoli episodi, per identificare eventuali manchevolezze educative individuali o collettive e per diffondere buone pratiche di confronto comunitario. Da qui, dunque, la scelta di coinvolgere anche le forze dell’ordine locali, che ringraziamo per la disponibilità, al fine di rafforzare le attività di presidio e tutela, favorendo tra i vari enti una rete di collaborazione e di comunicazione più rapida ed efficace".