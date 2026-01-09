Silent Book Party, al Parco della Resistenza di Cuneo il terzo appuntamento di lettura poetica in silenzio

Sabato 10 gennaio, chi vuole iniziare la giornata con delle "Poesie a colazione", può partecipare al terzo appuntamento di lettura poetica in silenzio condiviso (anche detti Silent book party).

Ospiti di Famù nel parco, dal Parco della Resistenza, con ritrovo 9.45, e inizio ore 10, i presenti saranno invitati a portarsi ciascuno un libro di poesie a scelta, leggerlo in silenzio, regalarsi del tempo.

In conclusione all'evento, intorno alle ore 11, ci sarà spazio per chiunque vorrà condividere qualcosa della propria lettura.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione.

Si potrà accedere alla sala di lettura anche dopo le 10, l'importante è farlo... In silenzio.

L'evento è coordinato da Sara Fusaro e Luca Isoardo, operatori culturali e fondatori del movimento poetico/letterario "la Poesia si fa bella" e fa parte delle iniziative legate a POETICÔNI, il festival della poesia.

Per prenotazioni e informazioni contattare Luca Isoardo luca.isoardo@gmail.com o al 3292568990.