Green game Piemonte, il Liceo “Vasco Beccaria Govone” e l’I.I.S. “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì volano a Rimini per la finale nazionale

Si è svolta mercoledì la Finale del “Green Game Piemonte”, un progetto didattico che ha coinvolto gli studenti piemontesi sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. L’evento ha avuto luogo al Palasport “Gianni Asti” di Torino, con la partecipazione di 2.300 ragazzi e ragazze pronti a sfidarsi nei quiz del progetto per conquistare il podio.

Green Game è un’iniziativa promossa dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi – BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA – che ogni anno coinvolge oltre 50.000 studenti italiani, sensibilizzandoli sui temi della sostenibilità ambientale e dell’importanza della raccolta differenziata. Grazie al costante impegno dei Consorzi, il progetto continua a crescere e a diffondere una maggiore consapevolezza ecologica tra i giovani.

La gara è stata intensa, con una classifica in continua evoluzione dopo ogni domanda. Gli studenti hanno dimostrato entusiasmo, preparazione e determinazione, rendendo la competizione ancora più avvincente. I vincitori della competizione sono gli studenti e le studentesse della 2^J del’I.I.S.S. “Eugenio Bona” di Biella seguiti dalla 2^ A dell’I.I.S. “Primo Levi” di Torino al secondo posto e dalla 1^B dell’Istituto Superiore “G. Parodi” di Acqui Terme al terzo posto.

Inoltre, accederanno alla Finale di Rimini le migliori classi per ogni provincia: per Cuneo la 1^P del Liceo “Vasco Beccaria Govone” e la 1^B LSA dell’I.I.S. “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì. Ottimi risultati anche per le altre scuole cuneesi: la Scuola Forestale di Ormea, l’I.I.S. "G. Baruffi" di Ceva, l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano e l’I.I.S. "G.Giolitti-Bellisario" di Mondovì.

Ai primi classificati è stato assegnato un premio speciale, comprensivo di un buono per l'acquisto di materiale didattico e un pass per la prestigiosa Finale Nazionale di Rimini, prevista per il 5 maggio.

Un ruolo importante è stato svolto da Iren e dal Gruppo AMAG che hanno contributo all'organizzazione e alla diffusione del progetto sul territorio piemontese.

Hanno sostenuto, tifato e incoraggiato i ragazzi durante l’evento i rappresentanti dei Consorzi Nazionali: Francesco Guida per Cial, Claudia Rossi per Comieco, Eleonora Brionne e Chiara Caporizzo per Corepla, Elena Ferrari per Coreve e Roccandrea Iascone per Ricrea.

“Anche la dodicesima edizione di Green Game svoltasi in Piemonte si conferma un’iniziativa vincente.” – dichiarano i consorzi – “L’Entusiasmo degli oltre 2300 ragazzi che hanno gareggiato al Palasport “Gianni Asti” per la finale ci ha colpiti e riempiti di orgoglio. Facciamo i complimenti alle scuole vincitrici e ringraziamo tutti gli studenti e insegnanti che hanno partecipato. Ogni anno riscontriamo una sempre maggiore sensibilità dei più giovani verso i temi della sostenibilità e del riciclo e questo è per noi il vero obiettivo del nostro lavoro”.

A fare gli onori di casa sono state l'Assessore all'Ambiente della Città di Torino, Chiara Foglietta e l’Assessore all’Istruzione Carlotta Salerno che hanno mostrato un forte impegno e sensibilità verso i temi trattati da Green Game. Tra le autorità presenti il Sottosegretario alla Presidenza delle Regione Piemonte, Claudia Porchietto, il Consigliere all’Istruzione della Città Metropolitana di Torino, Caterina Greco, il Sindaco di Lanzo Torinese, Fabrizio Vottero Bernardina, l’Assessore alla Politiche Giovanili del Comune di Alessandria, Vittoria Oneto, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Acqui Terme Soumya Sellam, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Novara, Elisabetta Franzoni, il Responsabile Comunicazione del Gruppo AMAG, Paolo Lodici, il Responsabile EduIren, Arturo Bertoldi, il Presidente AMIAT, Paola Bragantini e il Presidente ASM Vercelli, Daniele Baglione

Impeccabili Alvin Crescini e Stefano Leva i formatori ufficiali di Green Game alla conduzione dell’evento finale che hanno saputo alternare momenti di grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo. Lo staff del Green Game ringrazia fortemente tutti i docenti che hanno collaborato al progetto. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Piemonte, della Città di Torino, della Provincia di Asti, della Provincia di Verbano - Cusio - Ossola, della Provincia di Cuneo, della Provincia di Biella.