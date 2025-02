A Mondovì l'evento “Donne in agricoltura” con Paola Gula

Il Comizio Agrario in occasione della Festa delle Donne organizza giovedì 6 marzo 2025 alle ore 17,30 presso la sua sede in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì, l’evento “Donne in agricoltura”.

Programma: Saluti di Guido Viale, presidente del Comizio Agrario, e di Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario. Consegna dei diplomi di merito nell’ambito dell’imprenditoria agricola femminile alle Sig.re:

Valentina Allaria (Azienda agricola “Il Forletto” in Murazzano); Delia Revelli (Azienda agricola San Biagio in Mondovì); Veronica Seghesio (Azienda agricola in Carrù);

Adriana Viglietti (Azienda agricola in Pamparato).

Ospite d’onore sarà Paola Gula, scrittrice e giornalista, che presenterà il suo ultimo libro “Gemmadora” in collaborazione con Banco Libreria.

«Gemmadora è nata in una famiglia aristocratica e non ha mai potuto prendere una decisione. Quando le viene imposto il futuro marito, però, decide di scappare per seguire un sogno che non verrebbe mai accettato: produrre birra artigianale» scrive l’editrice Golem. «Così imposta il navigatore su Piozzo, dove opera il mastro birraio più glam d’Italia, ma qualcosa va storto: nel bel mezzo della notte si ritroverà in un paesino misterioso, Paroldo, dove la stavano aspettando. Qui scoprirà di essere diventata una Masca, leggendaria strega della tradizione piemontese, e ben presto dovrà suo malgrado ingaggiare una guerra contro un terribile Mascun. Aiutata dal vicino di casa, Brenno, e dai suoi due figli, Teresa e Matteo, e dalla governante Adalgisa, Gemmadora non soltanto riuscirà nell’intento di produrre la propria birra, ma diverrà anche una potentissima Masca, capace di anteporre il Bene al Male».

L’evento è gratuito

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).