La Consulta Giovanile di Bra approva le variazioni allo statuto

Sono state approvate ieri, giovedì 27 febbraio, all’unanimità dall’assemblea, alcune modifiche allo statuto della Consulta Giovanile braidese, che verranno portate all’attenzione del Consiglio Comunale il prossimo 10 marzo.

“Lo statuto risaliva al 2005 e aveva bisogno di qualche aggiornamento per adeguarlo ai tempi - racconta Andrea Borrelli che dell’organismo è l’attuale presidente - . Ad esempio abbassare a 14 anni l’età per far parte dell’assemblea, in modo da creare continuità con il Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

La Consulta Giovanile ha una storia più che ventennale e funzioni di impulso e supporto per l'Amministrazione comunale in materia di politiche giovanili.

Possono fare parte dell’assemblea della Consulta Comunale Giovanile della Città di Bra tutti i giovani di età compresa tra i 14/15 e i 30 anni, residenti a Bra o, se non residenti, frequentanti un corso di studio in un Istituto di Istruzione Secondaria o Universitario di Bra o iscritti ad Associazioni sportive, culturali o di volontariato avente sede legale a Bra.

“Attualmente - prosegue Borrelli - la nostra assemblea è formata da una ventina di ragazzi e abbiamo un direttivo biennale, composto dal presidente, che resta in carica per un anno, dalla vicepresidente Mara Ouria, dalla segretaria Marta Taricco, e dai consiglieri Jessica Tancau, Greta Sardo e Gabriele Cagnazzo. Nei prossimi giorni organizzeremo alcuni incontri con i giovani di Bra per farci conoscere di più e coinvolgere più ragazzi possibile, per organizzare iniziative che interessino davvero. Una già in programma, suggerita proprio da una studentessa, riguarderà i disturbi alimentari. Abbiamo anche l’obiettivo di creare una rete di collaborazione con le altre consulte giovanili, quelle delle città vicine, come Alba e Fossano, con cui abbiamo già dei contatti”.

Le attività della Consulta Giovanile di Bra sono seguite dall’assessore Francesco Matera, che ha delega in materia. Per diventare componenti della Consulta Comunale Giovanile, occorre presentare domanda di

iscrizione tramite un apposito modulo o scaricabile da www.comune.bra.cn.it o www.bragiovani.it oppure disponibile presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Bra.