Rinnovato il direttivo dell’AVIS di Borgo San Dalmazzo

Il 24 febbraio 2025 dentro la storica Villa Durandy, sede della sezione comunale di Borgo San Dalmazzo dell’AVIS, è stata scritta una nuova pagina per il sodalizio.

In concomitanza del cinquantacinquesimo anniversario di fondazione, è stato rinnovato il consiglio direttivo, portando con sé un’aria di novità: alcuni dei consiglieri Senior hanno deciso di lasciare il posto alle nuove generazioni, consentendo l’elezione di un direttivo composto da quattro senior e cinque giovani che andranno a ricoprire alcuni degli incarichi più importanti dell’Associazione.

Alice Coloretti è stata eletta presidente, Lorenzo Orizio amministratore, Alessia Pilolli segretario, mentre Alessia Dutto e Luca Forneris ricopriranno il ruolo di consiglieri. Nel loro mandato quadriennale saranno coadiuvati dai consiglieri uscenti e dagli eletti Senior, garantendo un connubio perfetto tra innovazione ed esperienza.

"Siamo attivi dal 1970 - spiegano dall'AVIS - e per anni ha portato avanti la sua opera di sensibilizzazione al tema della donazione del sangue, questo soprattutto grazie ai volontari che con grande costanza e forza di volontà hanno fatto sì che questo messaggio venisse recepito sempre da più persone. Il gruppo negli anni si è allargato arrivando a contare sempre più giovani che gradualmente, sono entrati a far parte di questa ‘’grande famiglia’’. Da tempo si sperava in un ricambio generazionale che finalmente è arrivato con un Consiglio rinnovato e pronto a mettersi in gioco".

"Al nuovo Consiglio Direttivo auguro di poter lavorare con serenità; sono sicuro che la nuova linfa portata da voi giovani, unita all’esperienza dei senior sarà come una nuova ‘’primavera’’ per l’AVIS Borgarina" - queste le parole del presidente uscente Renzo Fronti a margine dell'assemblea.