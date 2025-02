Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: al via la manifestazione di interesse per i comuni piemontesi

Apre oggi la manifestazione di interesse rivolta ai comuni soggetti a infrazione per la qualità dell’aria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e promuovere la mobilità sostenibile.

Il progetto prevede il supporto specialistico gratuito per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e la promozione della mobilità non motorizzata.



I comuni interessati potranno candidare fino a un massimo di tre zone scolastiche per le quali richiedere supporto specialistico. Il soggetto individuato dalla Regione Piemonte accompagnerà i comuni nella definizione degli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare per migliorare la sicurezza stradale e la qualità dell’aria, in un’ottica di sostenibilità ambientale.



«Con questa iniziativa vogliamo offrire ai Comuni un supporto concreto per realizzare interventi che garantiscano una maggiore sicurezza per gli studenti e una mobilità più ecologica, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città», ha dichiarato l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.



Il supporto tecnico sarà completamente gratuito, con l’unico onere per i Comuni rappresentato dalla partecipazione volontaria al progetto Assieme.it, che promuove la collaborazione tra amministratori, tecnici, docenti, studenti e cittadini.



Un avviso pubblico sarà diffuso da domani per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, che potranno quindi avvalersi dell’assistenza per individuare e realizzare gli interventi più urgenti nelle loro zone scolastiche.



Il supporto sarà a cura del Settore Interventi regionali per la logistica e i trasporti, con il fine di facilitare la presentazione delle candidature per i bandi regionali.

Il bando relativo all’iniziativa si può consultare QUI