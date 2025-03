Manta: “FAI Sport... con Arte”: quando cultura e salute si incontrano al Castello

Lo sport rappresenta una forma di cultura, unirlo all'arte e alla storia diventa fondamentale per vivere un'esperienza completa e arricchente.

Da questo presupposto nasce il progetto ‘FAI Sport... con Arte’ presentato ieri, venerdì 28 febbraio, nel Salone delle Grottesche del Castello della Manta.

L'iniziativa, promossa dalla Scuola del Cammino Fitwalking Italia in collaborazione con il Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano e sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, punta a coniugare il benessere fisico con la valorizzazione del patrimonio storico e naturale del maniero sulla collina di Manta.

Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, avviato lo scorso anno, si concluderà a maggio con un incontro aperto alla popolazione.

Più di un semplice ‘trekking culturale’, si propone come un'esperienza di benessere fisico e mentale, con una forte valenza educativa e sociale.

Dopo una prima fase dedicata agli istituti scolastici, che ha coinvolto oltre 800 studenti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nei mesi di marzo, aprile e maggio si apriranno sei giornate di visita al pubblico. In queste occasioni sarà possibile non solo esplorare il Castello, ma anche partecipare a una camminata guidata da istruttori qualificati.

Le date in programma sono: 16 e 30 marzo, 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio.

I partecipanti riceveranno in omaggio una borsa-zaino personalizzata.

L'evento di presentazione è stato moderato dal giornalista Andrea Caponnetto, che ha dato la parola ai protagonisti del progetto.

Silvia Cavallero, Property Manager del Fai e referente per il Castello della Manta, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Siamo a metà di un cammino che auspichiamo possa proseguire nel tempo. Il Fai si impegna da 50 anni per la valorizzazione del patrimonio culturale. Quest'anno ricorre anche il 40° anniversario della donazione del Castello della Manta. Il progetto si inserisce perfettamente nella nostra missione di tutela e promozione così come ‘Vie di natura e cultura’ ideato nel 2021 in collaborazione con il volontario del Fai Fabrizio Giordano, Luogotenente comandante della stazione dei Carabinieri di Saluzzo”.

L'assessore Nicola Falco, in rappresentanza del Comune di Manta, ha espresso il sostegno dell'amministrazione: "Ringraziamo il Fai e la Scuola del cammino per questa iniziativa. Siamo lieti di offrire il nostro pieno supporto".

Silvia Dorato, responsabile di ‘Promuovere il benessere – Obiettivo pianeta’ della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha evidenziato: "Tra 266 progetti pervenuti, ne abbiamo selezionati 37, tra cui questo, che promuove percorsi accessibili e sostenibili".

Il campione olimpico Maurizio Damilano, presidente della Scuola del cammino Fitwalking Italia, presente all'incontro assieme al fratello Giorgio, ha evidenziato l'importanza di unire cammino, arte e natura per un'esperienza inclusiva: "Lo sport è cultura, e coniugarlo con arte e storia lo arricchisce. I nostri percorsi ad anello coinvolgono scuole, famiglie e l'intera comunità".

Stefania Siccardi, referente del programma, ha illustrato i dettagli dei percorsi: “Due itinerari segnalati da 30 cartelli, con partenza e arrivo dal Castello della Manta. Il primo, lungo 4 km con 100 metri di dislivello, mentre il secondo, di 5 km, attraversa anche il centro storico di Manta. Un pannello informativo sarà posizionato nel parcheggio del Castello, mentre un altro verrà installato alla stazione ferroviaria di Manta, per incentivare la mobilità sostenibile”.

A tal proposito è intervenuto Fabio De Carli, responsabile relazioni esterne di Arenaways, annunciando il supporto ai viaggiatori che utilizzeranno la linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano: "Offriremo sconti per studenti e gruppi, in collaborazione con FlixBus, per incentivare l'uso del treno come mezzo di trasporto per raggiungere Manta".

L'iniziativa "FAI Sport... con Arte" si concluderà ufficialmente a maggio, con l'obiettivo di proseguire nel tempo con una nuova edizione.

Per maggiori informazioni: faisportconarte.it; castellodellamanta.it

Email: turismo.manta@fondoambiente.it