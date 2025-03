A Costigliole Saluzzo la commedia dialettale "As fà për dì"

L'A. T. Pro Loco Costigliole Saluzzo, in collaborazione con la compagnia teatrale La Calzamaglia, presenta "As fà për dì", una brillante commedia dialettale in tre atti che promette di conquistare il pubblico con un vortice di situazioni esilaranti e colpi di scena.



L'appuntamento è fissato per venerdì 7 marzo alle ore 20:30 presso la Sala Polivalente di Costigliole Saluzzo. Il biglietto d'ingresso ha un costo di 7,00 euro e può essere acquistato in prevendita presso la Tabaccheria Elena di Costigliole Saluzzo oppure direttamente la sera dello spettacolo all'ingresso della sala, accessibile dal lato della bocciofila Terzo Tempo. Si consiglia di parcheggiare in Piazza Vittorio Emanuele II.



La commedia, ricca di battute sagaci e situazioni surreali, ruota attorno alle disavventure di Giacomo Tarloni, un capofamiglia travolto da una giornata che più assurda non si può: una moglie che confessa un segreto inaspettato, una figlia che presenta il fidanzato (figlio di un vecchio nemico), l'arrivo degli agenti della polizia tributaria, un cognato guascone e una madre smemorata. Un intreccio di eventi che porterà il pubblico a ridere senza sosta.



La compagnia teatrale La Calzamaglia, nota per la sua capacità di unire tradizione e modernità attraverso il teatro dialettale, saprà regalare una serata all'insegna del divertimento e della leggerezza, valorizzando al tempo stesso il patrimonio linguistico piemontese. Non perdete l'occasione di assistere a uno spettacolo imperdibile che vi farà sorridere dall'inizio alla fine!



Per ulteriori informazioni, contattare l'A. T. Pro Loco Costigliole Saluzzo a atpcostigliolesaluzzo@gmail.com o sui social @proloco.costigliolesaluzzo.