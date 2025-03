Il cebano Paolo Pera a 75 anni conclude la "World Marathon Majors"

Dalla maratona più antica del mondo a quella con il maggior numero di corridori. Sono sei le corse su distanza più prestigiose al mondo che compongono la famosa “World Marathon Majors”.

Si tratta di Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York. Obiettivo correre e conquistare non una medaglia, ma ben sei: in questo modo di entra nel club della "Six Star Medal".

Lo sa bene il cebano Paolo Pera che, alle'età di 75 anni, ha da poco concluso questa grande avventura, correndo tutte e sei le competizioni.

Tokyo è la prima che si svolge nel corso dell’anno solare, a marzo, segue quella di Boston che, organizzata per la prima volta nel 1987, è la più antica al mondo. A Londra la maratona passa di fronte ai monumenti più iconici come London Eye, Big Ben e la Torre di Londra, per concludersi a Buckingham Palace, ci sono poi Berlino e Chicago e per finire la più grande del mondo per numero di partecipanti: quella di New York.

Un risultato per Paolo che ama e si dedica allo sport da sempre e che, lo scorso fine settimana, correndo a Tokyo ha ottenuto così la "medaglia a sei stelle".