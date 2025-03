Il Comizio Agrario organizza il seminario “Fertilità e biodiversità nell’orto agroecologico”

Al Comizio Agrario si terrà il seminario “Fertilità e biodiversità nell’orto agroecologico”.

Due serate condotte da Andrea Giaccardi dell’Orto del Pian Bosco di Fossano per tutti coloro che desiderano custodire il proprio orto in modo sostenibile:

11 marzo 2025 – Suolo e radici, le basi di un orto rigoglioso. Fertilità e vita nel terreno. Lavorazioni e effetti sull'ecosistema suolo Progettazione e preparazione delle aiuole

18 marzo 2025 – Cosa, come e quando piantare nell'orto Buone pratiche di coltivazione Spazi e tempi dell'orto Rotazioni e consociazioni vegetali

Nel mese di aprile è prevista una visita in cascina presso l’Orto del Pian Bosco di Fossano.

Le serate sono in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

Iscrizione obbligatoria.

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).