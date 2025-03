Saluzzo: il comune lascia Palazzo Italia e si trasferisce nell'ex tribunale

Più funzionale, più spaziosa, più accessibile e moderna: così si presenta la nuova sede del comune di Saluzzo, ricavata al piano terra dell’ex Palazzo di Giustizia di corso Roma.

I locali appena ultimati sostituiscono quelli di Palazzo Italia in piazza Cavour ospitando i Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile), l’Elettorale e i Servizi alla Persona (tra cui gli Scolastici).

Gli operai dell’Ufficio tecnico, proprio in questi giorni, stanno terminando l’allestimento di scrivanie, mobili, sportelli. Tutti gli arredi sono stati assemblati e sistemati. I servizi al pubblico forniti dagli uffici in fase di trasloco non saranno interrotti.

“Da lunedì 10 marzo – spiegano dal Comune di Saluzzo – si avvierà il trasferimento delle postazioni aperte agli utenti per quanto riguarda Anagrafe e Stato civile. Invitiamo tutti, quindi, a presentarsi in quei giorni solamente per effettive e comprovate urgenze, per non mettere in difficoltà il nostro personale diviso fra vecchi e nuovi uffici e per non essere costretti ad attese magari più lunghe del normale”.

Da lunedì 17 sarà avviato anche il trasloco dei Servizi alla persona (che fino ad oggi sono al primo piano di Palazzo Italia). Spostamenti e traslochi di funzionari e postazioni saranno comunicati “in tempo reale” con avvisi agli sportelli, sul sito internet del Comune e sui canali social. Il piano terra dell’ex Palagiustizia ha una superficie di mille metri quadri. E’ diviso in due porzioni di ugual estensione. Entrando sulla destra è stata ricavata la nuova sede del Comune di Saluzzo mentre sulla sinistra si trasferisce a brave, dall’attuale sede di via Pinerolo, l’Ufficio territoriale del lavoro (Collocamento).

Per la riqualificazione sono stati investiti 2 milioni 155 mila euro, cifra che ha permesso anche lavori di consolidamento dell’edificio al piano terra (dove si trova l’ufficio del Giudice di pace) e a quello rialzato. Sul totale, 1 milione 705 mila euro sono stati finanziati dal Pnrr, mentre 450 mila dall’Ufficio territoriale del lavoro.

“In questi giorni – dice il sindaco Franco Demaria – tagliamo un traguardo importante del progetto avviato nello scorso mandato dal mio predecessore Mauro Calderoni, cioè il riutilizzo dell’ex tribunale di corso Roma, edificio che da inizio gennaio già ospita al terzo piano gli studenti del liceo classico Bodoni. L’apertura di questi nuovi uffici comunali e della sede dell’Ufficio territoriale del Lavoro contribuiscono a rivitalizzare e dare vivacità all’asse di corso Roma che, dall’altro estremo ha la stazione dove sono anche ripartiti i treni. Per gli utenti dei servizi del municipio crediamo ci sarà una fruizione più facile, anche grazie all’area parcheggio, anch’essa riqualificata, di piazza Buttini. Siamo felici che oggi l’area dell’ex Palazzo di Giustizia e tutti i dintorni abbiano un volto tutto nuovo e che la zona abbia acquistato una nuova centralità”.

Liberati i locali di Palazzo Italia, l’Amministrazione comunale del con il supporto dei tecnici deciderà come valorizzare al meglio lo storico edificio di piazza Cavour.