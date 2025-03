"Partigiano è parola assoluta?" è l'evento culturale ad Alba per riscoprire la Resistenza attraverso Fenoglio

Il 7 marzo 2025, Alba diventa il centro di un'importante riflessione sulla Resistenza italiana con la conferenza "Partigiano è parola assoluta?", un evento che esplora il concetto di partigiano nella narrativa resistenziale, con particolare attenzione all’opera di Beppe Fenoglio.

Un dibattito tra letteratura e memoria storica

L’incontro si terrà alle ore 21:00 in Via Vittorio Emanuele II, nr. 30 (2° piano), e vedrà la partecipazione di V. Boggione, Professore Ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Torino, e del Prof. A. Ricca, docente presso il Liceo Classico Govone di Alba.

L’evento offrirà un’occasione unica per approfondire il significato della parola "partigiano" all'interno della letteratura resistenziale e nel contesto delle opere di Beppe Fenoglio, autore albese simbolo della narrazione partigiana.

Fenoglio e il valore della Resistenza

Beppe Fenoglio è tra gli scrittori più emblematici della Resistenza, capace di restituire con realismo e intensità il vissuto dei partigiani nelle Langhe. Romanzi come Il partigiano Johnny o Una questione privata sono pietre miliari della letteratura italiana del Novecento e offrono una prospettiva autentica sulla guerra di liberazione.

Ingresso libero e contributo alla memoria

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’importante iniziativa per mantenere viva la memoria storica, soprattutto per le nuove generazioni. Organizzato con il contributo del Centro Studi Beppe Fenoglio, questo incontro è un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di storia, letteratura e cultura italiana.

Perché partecipare?

Approfondire la figura del partigiano nella letteratura italiana.

Scoprire l'opera di Beppe Fenoglio con l’analisi di esperti.

Riflettere sul significato attuale della Resistenza e della memoria storica.

Se sei un appassionato di storia, letteratura o vuoi semplicemente conoscere meglio un periodo fondamentale per l’Italia, non perdere questa conferenza!

Dove? Alba, Via V. Emanuele II, nr. 30 – 2° piano

Quando? Venerdì 7 marzo 2025, ore 21:00

Ingresso? Libero