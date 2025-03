Giornata della Memoria, un elaborato della Primaria di Verzuolo dal titolo "Inciampare per non dimenticare"

“Inciampare per non dimenticare”. È il titolo dell’elaborato delle due classi quinte della Primaria di Verzuolo realizzato in occasione della Giornata della Memoria e della Giornata dei Giusti. È stato presentato mercoledì, 5 marzo, al Sindaco Giampiero Pettiti, posizionando sotto i portici del Municipio oltre 15 “mattonelle” in cartonato. L’invito è rivolto a tutta la popolazione Verzuolese: “inciamparsi” per non dimenticare. “Empatia”, “Solidarietà”, “Diritti Umani” e “Bontà” alcune delle parole scelte dagli alunni e riportate sui cartoncini.

Il Sindaco ringrazia la Dirigente scolastica prof.ssa Enrica Vincenti e le insegnanti per il lavoro svolto che come in questa occasione non è soltanto rivolto agli studenti, ma a tutta la cittadinanza.