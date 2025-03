La commedia "Trove' na fomna, en bijet per el paradis" per gli ospiti della residenza Chianoc di Savigliano

Pomeriggio insolito quello che ha avuto luogo il 1° marzo presso la Residenza Chianoc di Savigliano.

Attesa con trepidazione dagli ospiti della struttura, è andata in scena la commedia teatrale in dialetto piemontese dal titolo "Trove' na fomna, en bijet per el paradis"

La compagnia teatrale El furnel ha infatti intrattenuto gli ospiti della Residenza con una commedia vivace e divertente che ha saputo coinvolgerli appieno. Tra risate e applausi gli anziani han trascorso un piacevole pomeriggio all'insegna dell' allegria e della spensieratezza.

Lo spettacolo è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Savigliano.

La Residenza Chianoc intende ringraziare la compagnia teatrale El Furnel di Racconigi ed in particolare l'amministrazione comunale per aver sponsorizzato e sovvenzionato lo spettacolo teatrale.