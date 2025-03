Cuneo, a Palazzo Santa Croce la Mostra Nazionale delle Carte de Visite

L’importantissima Mostra Fotografica approda a Cuneo grazie ad una preziosa collaborazione tra l’Associazione Progetto HAR, il Gruppo fotografico Progetto Immagine di Lodi e Gabriele Chiesa docente di fotografia dell’Università degli Studi di Brescia.

La Mostra è in contemporanea alla Mostra “CorRelazione” organizzata per gli eventi relativi a InsiAmo “8 marzo è tutto l’anno”. Saranno esposte le Carte de Visite Contemporanee che hanno partecipato al Premio Gianluigi Parpani “Il Mondo in Tasca - 2024”. Curatore della Mostra: Ober Bondi