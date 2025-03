Lo scivolo più alto del Piemonte sarà a Cuneo!

Saranno attive 3 sale festa per compleanni o avvenimenti importanti.

Da rumors si dice che arriverà lo scivolo più alto del Piemonte.

Dalle poche informazioni che sappiamo, ci sarà anche una piccola ristorazione con colazioni e pranzi di lavoro.

La sera si trasformerà in un pub per ragazzi e adulti con giochi in scatola.

Sarà sicuramente una grande novità per il nostro territorio e per tutti i genitori che vogliono rilassarsi per qualche ora con i loro figli liberi di giocare in tutta sicurezza.

Attendiamo prossime notizie su data apertura.