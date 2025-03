Sarà Maria Greco a concludere la 4ª edizione del Festival internazionale di concerti per Organo di Centallo

Sarà Maria Greco a concludere, sabato 8 marzo, la quarta edizione del Festival internazionale di concerti per Organo. Giovane talento cosentino, Maria Greco si è laureata con il massimo dei voti al Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza, dove attualmente è docente, e successivamente con il massimo dei voti e la lode a Roma presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, nella classe di E. Cardi; nel 2021 consegue, inoltre, il Master presso l'Universität der Künste di Berlino, sotto la guida di P. Crivellaro. Ha all'attivo numerose esibizioni come solista in tutta Europa ed alcune incisioni discografiche.

"Per la chiusura del festival abbiamo scelto una data significativa, la Giornata internazionale della donna, per celebrare con la musica la forza, la resilienza e l'indomabile spirito delle donne, pilastri insostituibili della nostra società. Il programma prevederà, infatti, diverse pagine di compositrici, tra cui la francese J. Demessieux, oltre a brani di F. Liszt, J. Brahms e C. Franck. Sarà un concerto di sicuro fascino" conclude il maestro Luca Rosso, direttore artistico.

L'evento si terrà, come di consueto, nella chiesa San Giovanni Battista a Centallo, al cui interno è installato il prestigioso strumento Vegezzi-Bossi restaurato ed ampliato nel 2021 dalla ditta omonima. L’inizio del concerto sarà alle ore 21 con ingresso libero. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano in collaborazione con la ditta artigiana Vegezzi-Bossi.