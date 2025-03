Gli alunni della scuola primaria di Moretta a lezione di salute

Negli scorsi giorni, gli alunni della scuola primaria di Moretta hanno incontrato i volontari della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Saluzzo, che hanno fornito loro informazioni preziose sulla prevenzione dei tumori.

Giusy, Giorgio e Michelangelo hanno proiettato alle classi seconde e terze un simpatico video, i cui protagonisti erano gli organi interni, rappresentati come personaggi parlanti. Questi ultimi hanno spiegato l'importanza di essere considerati e mantenuti sani per poter vivere bene e in salute.

Per gli alunni più grandi delle classi quarte e quinte, invece, i volontari hanno presentato e illustrato alcune ‘slides’, approfondendo i metodi di prevenzione delle malattie più gravi, come i tumori. Hanno sottolineato l’importanza di evitare alcool e fumo, di seguire un’alimentazione equilibrata, di praticare regolarmente attività fisica e di sottoporsi a controlli periodici.

Le informazioni, chiare e dirette, arricchite da esempi pratici, hanno permesso ai bambini di chiarire eventuali dubbi e di apprendere l’importanza di adottare uno stile di vita sano.

Un messaggio forte e significativo per spiegare alle giovani leve che la vita merita di essere vissuta in salute.