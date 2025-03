Bagnolo Piemonte: serata di sensibilizzazione sull’osteoporosi promossa dall’UniTre

L’Università delle Tre Età ‘Professoressa Lidia Vottero’ di Bagnolo Piemonte, in collaborazione con l’associazione “L’Uomo che cammina” Odv di Mondovì, organizza una serata di sensibilizzazione sull’osteoporosi.

L’incontro è previsto martedì 18 marzo alle 21 nei locali dell’UniTre, in via Andrea Borgia 1 a Bagnolo Piemonte.

L’osteoporosi è una patologia silenziosa e spesso sottovalutata, che può avere conseguenze gravi sulla qualità della vita, aumentando il rischio di fratture e riducendo l’autonomia delle persone colpite.

“L’UniTre di Bagnolo ha deciso di dedicare un’apposita serata– spiega il presidente Erik Lazzari - con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e del trattamento adeguato”.

Durante l’incontro, esperti del settore forniranno informazioni pratiche su come mantenere le ossa in salute, illustreranno i trattamenti innovativi disponibili e approfondiranno le misure preventive per ridurre il rischio di fratture.

Interverranno il dottor Roberto Scagnelli, ortopedico, Primario ospedaliero emerito di Ortopedia Asl Cn1 nonché presidente dell’associazione “L’Uomo che cammina” di Mondovì, la dottoressa Laura Gianotti, specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, direttore della struttura complessa di Diabetologia territoriale dell’Asl Cn1 e il dottor Massimo Marengo, fisioterapista e docente del Corso di Laurea in Fisioterapia all’Università del Piemonte Orientale.

La vicepresidente dell’UniTre Raffaella Giaime sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L’incontro rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica, in cui specialisti del settore metteranno gratuitamente a disposizione della comunità il loro sapere e la loro esperienza”.

Il presidente Erik Lazzari assieme alla vice Raffaella Giaime desiderano inoltre fare: “Un sentito ringraziamento all’avvocato Chiara Siccardi per la sua preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento. Senza il suo supporto questa iniziativa non avrebbe potuto prendere forma.

È una grande occasione per informarsi, confrontarsi direttamente con esperti del settore e acquisire consapevolezza su un tema che riguarda da vicino molte persone”.

L’evento, ad ingresso libero, è aperto anche ai non associati all’UniTre di Bagnolo Piemonte.