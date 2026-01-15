Aggiudicati i lavori per la realizzazione del reparto Dialisi a Mondovì: "Traguardo importante, tra sei mesi il reparto sarà realtà"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentilissimo Direttore,

Ho appreso dai giornali che oggi è stato compiuto un altro passaggio molto importante raggiungere un obiettivo dirimente per l’Ospedale di Mondovì: sono stati affidati i lavori per la realizzazione del Reparto Dialisi.

E’ una notizia estremamente positiva, poiché, nonostante l’iter progettuale sia stato complesso, articolato ed abbia registrato qualche ritardo nelle tempistiche, finalmente, possono iniziare i lavori.

Il fatto di incappare in qualche imprevisto o intoppo burocratico può capitare, poiché sono situazioni che talvolta riscontro anche io nella mia attività professionale.

Ma il dato fondamentale è questo: in brevissimo tempo inizieranno i lavori per realizzare il reparto dialisi dell’Ospedale Di Mondovì ed ammodernare il reparto dialisi di Ceva.

La costruzione di un 'secondo reparto dialisi' per il territorio monregalese consente di 'condividere' il carico di lavoro con l’Ospedale di Ceva, il quale beneficerà di un intervento di ammodernamento del reparto esistente, arrivando a diminuire i tempi di attesa per i malati, implementando quindi la medicina territoriale.

Anche i pazienti che volessero visitare la Città di Mondovì per turismo lo potranno fare poiché esisterebbe un presidio nel nostro territorio, dotato di una struttura specifica per le loro necessità e consentirebbe Loro di potersi spostare tranquillamente e di usufruire delle cure necessarie.

Vorrei ringraziare in modo particolare la Fondazione CRC Cuneo e Intesa Sanpaolo, poiché, entrambi hanno stanziato 500mila euro ciascuno per la costruzione di questo reparto. Ringrazio inoltre la Regione Piemonte e l’Asl CN1, nelle persone del Direttore, il Dottor Giuseppe GUERRA ed il Direttore Amministrativo, il Dottor Diego POGGIO, con i quali ho sempre avuto un dialogo e delle interlocuzioni puntuali, poiché mi hanno sempre aggiornato in modo preciso sullo stato di avanzamento dell’iter procedurale.

Ringrazio inoltre il sindaco Della Città di Mondovì, Luca Robaldo, con cui ho seguito e condiviso il percorso in stretta collaborazione.

Mancano sei mesi alla realizzazione del reparto dialisi nel Nostro Ospedale. È l’ultimo tassello per scrivere un altro bel pezzo di storia nella nostra splendida città e per dimostrare ancora una volta che il lavoro di squadra, compiuto nel modo corretto, aiuta a risolvere i problemi e a vincere anche quelle sfide che possono sembrare impossibili da affrontare.

Il segretario cittadino di Forza Italia Mondovì Giampiero Geom. Caramello"