Carnevale di Mondovì, la sfilata dei carri di domani annullata per maltempo

La pioggia ha fermato la festa. La sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Mondovì, prevista per domani, domenica 9 marzo, è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse. Una decisione sofferta ma inevitabile, presa dagli organizzatori di Famija Monregaleisa 1949, che ora valutano un possibile recupero in una data ancora da stabilire. Una scelta tutt'altro che semplice, considerando il fitto calendario di eventi carnevaleschi nei prossimi weekend.

"Per noi è ovviamente un grande dispiacere vederci costretti ad annullare quello che sarebbe stato, se non proprio l’evento clou, almeno la ciliegina sulla torta di questo Carlevé 2025", spiega Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949, che cura l’organizzazione del Carnevale monregalese. "Purtroppo le previsioni meteo per la giornata di domani non sono favorevoli: abbiamo atteso fino all’ultimo sperando in un cambiamento che non è arrivato".

La macchina organizzativa della sfilata coinvolge logistica, allestimenti, movimentazione di carri e veicoli, oltre a un elevato numero di partecipanti. Condizioni incerte avrebbero reso l’evento un rischio sia per gli sfilanti sia per il pubblico. "Avviare questa macchina per poi realizzare una sfilata a metà, con un pubblico ridotto, rischi per gli sfilanti e problemi di sicurezza, sarebbe stato controproducente", sottolinea Tonello.

Gli organizzatori comprendono la delusione degli spettatori e dei gruppi coinvolti, ma assicurano che ogni sforzo sarà fatto per trovare una soluzione. "Ci abbiamo sperato e provato fino all’ultimo. Aggiorneremo in tempo reale nel caso si possa concretizzare l’ipotesi di un recupero nei prossimi giorni".