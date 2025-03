A Vicoforte torna la "Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati"

Vicoforte ha nuovamente aderito alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” e l’Amministrazione comunale si sta preparando ad incontrare le famiglie dei bambini nati nel 2024 cha attualmente risiedono a Vicoforte.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo alle ore 10 nella sala polifunzionale presso gli edifici scolastici e nell’occasione anche la biblioteca comunale, con riferimento al progetto “Nati per leggere”, consegnerà dei libri per bambini alle famiglie presenti per sensibilizzare alla lettura, anche ad alta voce, sin dai primi anni di infanzia.