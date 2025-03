Accordo di collaborazione tra Parco e Squadra AIB e Protezione Civile di Borgo S. Dalmazzo

L’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime e la Squadra Anti Incendi Boschivi (AIB) e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo, venerdì 7 marzo, hanno siglato una convenzione che formalizza la loro collaborazione e migliora la capacità e l’efficacia di intervento in caso di calamità naturali, nelle attività di prevenzione dei rischi, di formazione e di supporto reciproco.

L’obiettivo dell’accordo ha tra i suoi obiettivi prioritari il coinvolgimento nell’attività volontariato dei residenti delle valli che possono mettere a disposizione buona volontà, competenze e conoscenze del territorio. Per questo sono in fase di calendarizzazione una serie di incontri itineranti per informare i valligiani e invitarli a diventare volontari AIB.

“Con l’accordo di collaborazione per la gestione associata delle attività di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità sono state stabilite numerose funzioni che APAM e squadra AIB e PC di Borgo si impegnano a fare insieme in territori di grande valenza ambientale nei quali la crisi climatica rende sempre più frequenti gli interventi per calamità naturali e urgente la necessità di svolgere attività di prevenzione di rischio incendio, idrogeologico, di pulizia di sentieri e piste forestali”, dicono i firmatari dell’accordo Piermario Giordano, Commissario APAM e Daniele Tallone, Presidente della Squadra AIB e PC di Borgo San Dalmazzo.