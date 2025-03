Celebrati a Venasca il Carnevale e la Giornata internazionale dei diritti delle donne

La settimana appena trascorsa a Venasca si è aperta con i colori e l’allegria del Carnevale e si è chiusa con un simbolico invito alla riflessione sulla parità di genere.

Lunedì 3 marzo si è svolta la tradizionale sfilata del Carnevale, con un’ampia partecipazione di ragazze e ragazzi. Il carro allestito dall’oratorio di Venasca e Brossasco, ispirato al film di animazione “Oceania”, ha visto protagonisti circa settanta tra animatori e ragazzi delle scuole elementari e medie, vestiti con costumi che richiamavano in particolare uno dei personaggi del film Disney, Maui. La manifestazione ha preso il via alle ore 14 con la sfilata per le vie del paese che si è conclusa con uno spettacolo in piazza Martiri; alle ore 16.30 è stata offerta una merenda per tutti i partecipanti presso l’ala. La festa è poi proseguita in serata alla bocciofila, con una cena a base di polenta preparata dagli Alpini con il supporto dell'Associazione di Protezione Civile, che ha anche garantito la sicurezza durante il percorso del carro. La cena, accompagnata da musica, ha visto la partecipazione di circa 180 persone. La festa si è inserita nel più ampio quadro del Carnevale della bassa valle Varaita, con sfilate del gruppo venaschese anche a Rossana, sabato 1° marzo, e a Brossasco, martedì 4 marzo.

«Voglio ringraziare – ha detto il Sindaco Silvano Dovetta – don Silvio, don Federico e tutto il gruppo dell’oratorio per aver reso possibile questa giornata di festa; aggiungo anche un ringraziamento particolare a Benebanca per il contributo economico offerto a sostegno dell’organizzazione dell’iniziativa».

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la scultura-fontana “Risalite. Pace nell’ombra” dell’artista Elio Garis, collocata al centro della rotatoria stradale di accesso al paese, tra la strada provinciale e il ponte sul Varaita di via IV Novembre, è stata illuminata di rosa. Questo gesto simbolico ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di una riflessione profonda sul tema della parità di genere, sottolineando l'importanza di questa ricorrenza internazionale.