Il S. Croce di Cuneo protagonista al Congresso Europeo di Medicina Interna

Si è tenuta a Firenze dal 5 al 8 marzo la XXIII edizione del Congresso Europeo di Medicina Interna (ECIM 2025).

Nella città toscana si sono riunite le società che fanno parte della Federazione Europea di Medicina Interna per favorire lo scambio e il confronto tra gli specialisti. Il filo conduttore delle giornate è stato l’integrazione tra lo sviluppo crescente della tecnologia con la parte più intima ed umana della professione medica.

Angela Dupuis, specialista in servizio presso la Medicina interna di Cuneo ha partecipato con la presentazione di un contributo scientifico selezionato come comunicazione orale e realizzato nella Struttura diretta dal Prof. Luigi Fenoglio, che ha analizzato il rischio di sanguinamento nei pazienti in terapia anticoagulante per tromboembolismo venoso.

Sabato 8 marzo inoltre una iniziativa originale nata in provincia di Cuneo, la Mountain Medical School (MMS) è stata presentata come comunicazione orale nella finale del prestigioso evento "Celebrating Joy in Internal Medicine" Award.

La Mountain Medical School nello specifico è un progetto nato 10 anni fa da un’idea di Christian Bracco, rivolto ai giovani colleghi, che ha avuto negli anni protagonista la Medicina Interna del S. Croce e Carle di Cuneo affrontando tematiche quali l'errore, la comunicazione e il lavoro in team. Mario Stabile, dottorando presso l'Institut Bordet a Bruxelles, tra i promotori dell’iniziativa, ha presentato in particolare il workshop "Communic-art", che si è tenuto durante l'8a edizione della Scuola con l'aiuto dell'artista e attore di Roccaforte Mondovì Matteo Gavotto, con l’intento di avvicinare i giovani internisti alla pratica di esperienze artistiche, attività che promuoverebbe il loro benessere lavorativo e la loro stessa capacità clinica in accordo alle esperienze portate avanti negli Stati Uniti dal Prof. Salvatore Mangione, illustre Accademico di Philadelphia e presenza ormai consolidata nell’ambito degli eventi realizzati dal Prof. Fenoglio e dalla sua équipe.

La decima edizione della Scuola, patrocinata dalla Società Italiana di Medicina Interna, si svolgerà quest’anno dal 21 al 23 maggio nuovamente nella splendida ed inimitabile cornice della Locanda del Silenzio di Camoglieres (CN).

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: “Protagonisti in Piemonte, in Italia e ora anche in Europa. Sono lieto e ringrazio tutti i professionisti coinvolti, che la struttura di Medicina Interna della nostra Azienda e le sue originali attività, insieme ai notevoli contributi scientifici, siano apprezzati e condivisi con illustri colleghi anche a livello europeo. Un risultato reso possibile anche dall’ormai consolidata esperienza delle Giornate Cuneesi di Medicina Interna ideate e realizzate dal prof. Fenoglio, nostro referente per le attività del S. Croce come Ospedale di insegnamento, che contano sulla partecipazione dei migliori specialisti a livello nazionale e internazionale.”