Da domani scatta il limite di velocità di 50 km orari lungo la strada provinciale 9 nel comune di Dogliani

Per migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e aumentare l’incolumità e la sicurezza pubblica, a partire da domani, martedì 11 marzo, entrerà in vigore l’ordinanza delle Provincia che istituisce il limite di velocità permanente di 50 km orari lungo la strada provinciale 9 nel comune di Dogliani nel tratto compreso tra l’incrocio con la sp 191 Farigliano-Dogliani e l’innesto sulla sp 661 – S.Eleuterio, dal km 17 al km 17,305.

Analogo provvedimento verrà istituito sulla sp 661 nel tratto compreso tra l’innesto della sp 12 Fondovalle Tanaro-Dogliani e l’innesto della sp 9 – S. Eleuterio, dal km 48,810 al km 50,050.

Le modifiche alla viabilità verranno segnalate attraverso la posa dei relativi cartelli stradali, a cura del Reparto Viabilità di Mondovì.

“Il provvedimento si rende necessario – afferma al riguardo il consigliere provinciale Pietro Danna – in quanto, dopo una verifica tecnica da parte del nostro personale del reparto di Mondovì, che ringrazio, i tratti in questione sono risultati teatro di forti velocità da parte dell’utenza della strada. È importante sensibilizzare i cittadini al rispetto dei limiti di velocità e, in generale, delle regole della circolazione”.