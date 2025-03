Personale Vigili del fuoco, Sacchetto (Fdi): il Consiglio regionale ha ricevuto le sigle sindacali preoccupate per la carenza di personale

Il Consiglio Regionale, con il presidente Davide Nicco e molti consiglieri, ha ricevuto oggi, 11 marzo, una delegazione delle Organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco, preoccupate per la carenza di personale che da tempo si manifesta in Piemonte come in altre zone d’Italia.

“L’incontro è stato utile per ascoltare le istanze portate avanti dai Sindacati dei Vigili del Fuoco – sottolinea il consigliere Claudio Sacchetto, presente all’incontro – ma anche per evidenziare l’impegno che il Governo Meloni sta portando avanti su questa questione per migliorare l’attività dei Vigili del Fuoco con assunzioni e integrazioni alla loro retribuzione”.

Di tali questioni se ne occupa il Sottosegretario di Fdi Emanuele Priscco. Il 24 febbraio 2025 è stato firmato il contratto nazionale 2022-2024 del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’accordo rafforza le tutele normative e prevede aumenti medi lordi degli stipendi e delle indennità di circa il 6,7% e sancisce la continuità contrattuale prevedendo le risorse anche per i successivi due rinnovi.

Inoltre, per volontà del Governo Meloni, all’interno del Decreto PA approvato il 19 febbraio 2025, è stato dato il via libera al Fondo per la riforma ordinamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pari a 90 milioni e quello per il completamento dell’armonizzazione stipendiale con le Forze dell’Ordine, in più per il riordino delle carriere sono state stanziate le risorse pari a 28 milioni/anno per il 2025 e 2026 e 34 milioni dal 2027. Nello stesso Decreto è stato rafforzato il sistema di tutele per la maternità in favore del personale femminile.

Infine con i due emendamenti al DL Milleproroghe approvati a fine febbraio si proroga la graduatoria per le procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario e si permette lo scorrimento della graduatoria medesima per poter garantire un potenziamento del personale.

“Tali misure assicureranno una più celere disponibilità di nuovi Vigili del Fuoco sul territorio sia regionale che nazionale – conclude il Consigliere Sacchetto – e rappresentano un segnale doveroso che consente di ampliare le dotazioni organiche, solo nel 2024 il Corpo ha potuto assumere 1936 unità. L’approvazione dei due emendamenti succitati, proposti da Fdi, consentirà nel 2025 di assumere oltre 2000 nuove unità, questo impegno del Governo si abbina all’azione che a livello regionale sosteniamo come Fdi per migliorare le condizioni di lavoro del Corpo dei Vigili del Fuoco a cui va sempre la nostra gratitudine per il ruolo fondamentale che svolgono”.