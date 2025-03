Nell'arco di un anno previste telecamere in tutte le aree di accesso e uscita da Savigliano

Mercoledì 5 marzo, presso la sede dell’Ascom di Savigliano, si è tenuto l’incontro "Strategie ed azioni condivise per una Savigliano più sicura", un momento di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine e commercianti locali.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa, segno dell’attenzione del mondo imprenditoriale verso il tema della sicurezza. Hanno partecipato all’incontro Simona Trucco, presidente Ascom Savigliano, Giulio Giletta, direttore Ascom Savigliano,il sindaco Antonello Portera, Filippo Davide Scicolone, comandante della Polizia Locale e Luca Giacolla, maggiore e comandante della Compagnia Carabinieri.

Un impegno per una città sempre più sicura

La presidente di Ascom, Simona Trucco, ha aperto l’incontro ringraziando autorità e imprenditori presenti e sottolineando come "Savigliano sia una città sicura, ma dobbiamo fare tutto il possibile per migliorarla ulteriormente, lavorando insieme per garantire un ambiente sempre più tranquillo per le imprese e i cittadini". Il direttore Giulio Giletta ha evidenziato come il tema della sicurezza sia da sempre oggetto di incontri e coordinamenti, specialmente con i pubblici esercizi nei periodi di grandi eventi. "Già in precedenza, come associazione, avevamo avanzato due richieste precise: il potenziamento della videosorveglianza e un miglioramento dell’illuminazione pubblica", ha dichiarato.

Il sindaco Antonello Portera ha ringraziato Ascom per il contributo e ha annunciato un piano concreto per il rafforzamento della videosorveglianza cittadina: "Abbiamo deciso di avviare un intervento che, nell’arco di un anno, ci porterà a installare telecamere su tutti i punti di accesso e uscita della città, oltre che in alcune aree sensibili". Il sindaco ha sottolineato che "questo è solo l’inizio di un percorso che proseguirà nel tempo, grazie a investimenti comunali e all’accesso a contributi esterni".

Videosorveglianza e collaborazione con le forze dell’ordine

Il comandante della Polizia Locale, Filippo Davide Scicolone, ha illustrato la parte tecnica del nuovo impianto di videosorveglianza. "Implementeremo un impianto di videosorveglianza di tipo ‘scalabile’, attraverso l’installazione due Centri Stella: uno sull’acquedotto, l’altro in cima al Palazzo Comunale, dal quale attraverso un collegamento in fibra verranno convogliati i dati al Comando di Polizia Locale, dove sarà realizzata una sala server dedicata alla gestione e il trattamento dei filmati. In questa prima fase verranno monitorati tutti gli ingressi/uscite in/da Savigliano, attraverso la combinazione di telecamere di lettura targhe con telecamere di contesto. Questo sistema consentirà di espandere in futuro le aree oggetto di controllo, in ossequio ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, dettati dal GDPR – Regolamento Europeo n. 2016/679”.

Inoltre, ha chiarito le norme sulla gestione dei filmati, i tempi di conservazione e i limiti di accesso alle registrazioni. Il maggiore Luca Giacolla, comandante della Compagnia Carabinieri di Savigliano, ha esortato gli esercenti a collaborare attivamente: "Le segnalazioni tempestive sono fondamentali. Se notate movimenti sospetti, chiamate immediatamente il 112". Ha inoltre rassicurato i presenti sulla presenza costante delle forze dell’ordine: "Sul territorio è sempre attiva una centrale operativa h24 e almeno una pattuglia, spesso affiancata da quella della Polizia Locale".

Infine, il maggiore ha spiegato il funzionamento del collegamento diretto tra gli allarmi dei sistemi di sorveglianza privati e il 112, rispondendo alle domande dei commercianti sulle corrette procedure da seguire. Le segnalazioni dei commercianti e il futuro della sicurezza Durante l’incontro, i commercianti hanno condiviso le principali difficoltà che riscontrano durante l’orario di apertura, offrendo spunti per migliorare la sicurezza quotidiana delle attività. A chiusura dell’incontro, la presidente Simona Trucco ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per "la volontà di ascoltare le nostre richieste e rispondere con azioni concrete", le forze dell’ordine per "il loro prezioso e costante lavoro sul territorio", e i commercianti per la partecipazione attiva e il confronto costruttivo. L’incontro ha rappresentato un passo importante verso una Savigliano ancora più sicura, attraverso un dialogo continuo tra istituzioni e imprenditori.