Alba: concluso l’intervento di perforazione e installazione della nuova tubazione tra via Rio Misureto e corso Enotria

La perforazione per installare la nuova e più grande tubazione nel cantiere per lo scolmatore del quartiere Moretta si è conclusa martedì 11 marzo, con la trivella che ha terminato il suo percorso partito da via Rio Misureto per rivedere la luce in corso Enotria.

Ad accogliere gli operai alla guida della talpa “sbucati” in corso Enotria al termine dello scavo c’erano il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio con l’Ufficio tecnico comunale, la società Sisi, Società Intercomunale Servizi Idrici, che esegue i lavori e le ditte coinvolte nel cantiere.

Questo scavo era cominciato nel novembre 2024 in via Rio Misureto: ci sono dunque voluti quattro mesi per perforare il sottosuolo e attraversare corso Langhe. Tramite una trivella è stata inserita, metro dopo metro, una tubazione con un diametro di 1,8 metri.

Lo stesso lavoro è stato fatto a partire dalla rotonda di via Misureto verso il torrente Cherasca, tra aprile e luglio 2024. La prima fase del cantiere, invece, è stata tra l’estate e l’autunno 2023 per permettere lo spostamento dei sottoservizi.

L’obiettivo del progetto è realizzare una rete fognaria con funzione di scolmatore del Rio Misureto per migliorare la sicurezza idraulica del quartiere e della città. Per farlo, occorreva ampliare la portata del piccolo torrente, nella parte interrata, insufficiente a far defluire l’acqua. Il cantiere è ormai nella fase finale e si concluderà entro un paio di mesi.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio: “È stata una bella soddisfazione veder sbucare la talpa e poco dopo gli operai. E’ un cantiere delicato che ha comportato alcuni disagi per i residenti e i commercianti della zona, in particolare per quanto riguarda la viabilità. Si tratta, però, di un’opera fondamentale, avviata dalla precedente Amministrazione e portata avanti in continuità da quella attuale, che permetterà alle acque del rio e a quelle piovane di defluire più facilmente, senza più rischi di allagamento come avvenuto in passato. Le vecchie tubazioni ormai non erano più in grado di gestire la portata dell’acqua durante le piogge più forti. Una volta risistemata l’area, anche se lo scolmatore non sarà visibile, rimarrà uno degli interventi di ammodernamento più importanti sulla rete fognaria cittadina, con un grosso giovamento per tutto il quartiere”.