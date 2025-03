Rifreddo inaugura una nuova tensostruttura per eventi e manifestazioni

Il Comune di Rifreddo si arricchisce di una nuova tensostruttura modulare, ufficialmente inaugurata in piazza della Vittoria in occasione del Carnevale Rifreddese.

L’opera, finanziata attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020, esteso al 2021 -2022 e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr), è stata realizzata con l’obiettivo di migliorare la capacità di ospitalità e accoglienza durante manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dalla Pro Loco e dalle associazioni rifreddesi, oltre alle attività quali l’estate ragazzi in collaborazione con la Parrocchia.

“La struttura - spiega il sindaco Elia Giordanino - è modulare di dimensione massima 35x12 metri, dotata di impianto di illuminazione e di 35 set di tavoli con panche. Ritengo sia un intervento significativo per far fronte alla crescente esigenza di spazi adeguati a eventi di carattere turistico, culturale e sportivo, rispondendo alla mancanza di strutture ricettive nella zona. Il costo complessivo dell’opera – afferma Giordanino - ammonta a 70 mila euro, coperti per l’80% da un finanziamento del Gal (Gruppo d'Azione Locale) Terre Occitane e per il restante 20% da fondi comunali. Un investimento strategico per il futuro turistico e sociale di Rifreddo”.

Negli ultimi anni, Rifreddo ha investito con decisione nella promozione sociale del turismo come leva di crescita economica, ottenendo un sensibile aumento dell’attrattività del territorio grazie a interventi di riqualificazione architettonica e ambientale.

In particolare, il rifacimento della piazza centrale del paese, l’aumento dei servizi per la popolazione e il potenziamento degli eventi culturali ha incentivato la presenza di visitatori, mentre le iniziative delle associazioni locali hanno contribuito a valorizzare le tradizioni, la storia locale e i prodotti tipici della zona.